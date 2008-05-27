На Чернігівщині піймали суддю-хабарника

Прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за фактом одержання хабара в розмірі 11 тис. грн. головою одного з районних судів Чернігівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області з посиланням на прокурора області Анатолія ВАСИЛЕВСЬКОГО.

За його інформацією, факт хабарництва викритий співробітниками УСБУ, УБОЗ і прокуратури. Хабародавцем виступив місцевий житель. Хабар брався за пом’якшення вироку суду у кримінальній справі за ст. 213 Кримінального кодексу України (операції з металобрухтом). Передача грошей здійснювалась через посередника - працівника цього ж суду. Посередник затриманий.

Затримання голови суду не проводилось. Згідно зі ст. 13 Закону «Про статус суддів», суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом, йдеться у повідомленні.

”Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зараз у ній проводяться слідчі дії”, – сказав А.ВАСИЛЕВСЬКИЙ.