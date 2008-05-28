Міжнародна Амністія презентувала доповідь про права людини у світі

Amnesty International презентувала щорічну доповідь про дотримання прав людини у світі, приурочену до 60-ї річниці від дня прийняття Загальної декларації прав людини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в. о. виконавчого директора Міжнародної Амністії в Україні Тетяна МАЗУР.

Amnesty International вимагає від світових лідерів принести вибачення за 60 років недотримання прав людини і повернутися на шлях конкретного покращення.

За даними Amnesty International-2008, 60 років після прийняття ООН Загальної Декларації Прав Людини, люди, як і раніше, піддаються тортурам і жорстокому поводженню не менш ніж у 81 країні світу, несправедливі судові розгляди проводяться, щонайменше, в 54 країнах, і як мінімум в 77 громадянам не дозволяють вільно висловлюватися.

«Характерною рисою 2007 року стало безсилля урядів західних країн і суперечлива політика або небажання нових сил вирішити важкі кризові ситуації в області прав людини: від застарілих конфліктів до зростаючої нерівності, що залишає мільйони людей поза межею. В 2008 року у нових лідерів, які приходять до влади, і країн, які виходять на світову арену, з’явиться унікальна можливість задати новий напрямок і відмовитися від короткозорої політики і практики останніх років, через які світ став небезпечнішим і розділеним», – заявила генеральний секретар Amnesty International Айрін КАН на презентації «Доповіді Amnesty International-2008: права людини в сучасному світі».

Amnesty International попередила, що серйозна загроза майбутньому прав людини ховається у відсутності спільної позиції і колективного керівництва та вимагає від урядів виробити новий стандарт колективного керівництва, заснований на принципах Загальної декларації прав людини.