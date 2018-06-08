Відновивши пільги, Конституційний Суд їх ліквідував?

Призупинення щорічними законами про держбюджет значної частини соціальних пільг стало в Україні правилом ще з 2001 року. Однак такими ж звичними стали і рішення Конституційного Суду, які ці призупинення визнавали неконституційними. Скажімо, минулого року КС виніс цей вердикт у розпал бюджетного сезону – 11 липня. Загроза в 67 мільярдів гривень, які начебто необхідно було вишукувати у бюджеті на фінансування поновлених пільг, не зреалізувалася. Причина в тому, що пільги по-українськи значною мірою віртуальні, як і умовним є їх обрахунок. Скажімо, кожен ветеран-інвалід має право на безкоштовну «Славуту» чи путівку у санаторій. Потреба у машинах і путівках перемножується на кількість потенційних пільговиків, і отримуємо кошторис. Насправді лише одиниці отримають «Славути», лише тисячі скористаються путівками, а решта – якщо вони навіть перебувають у черзі – не звернеться до суду у разі відмови. Звісно, якщо за них не напишуть позовну заяву політики-опозиціонери.

Однак цьогорічне рішення Конституційного Суду від 22 травня про визнання неконституційним тих положень закону про держбюджет, що «раціоналізують» соціальні пільги та преференції за професійною ознакою, схоже, матиме інші наслідки. Справа в тому, що цього разу уряд Тимошенко, на відміну від своїх попередників, не призупиняв дію тих положень законів, що надають пільги, а натомість виклав їх у новій редакції. Червоною ниткою у новому прочитанні права на пільгу проходить доходний критерій. Пожежники, правоохоронці, судді, офіцери СБУ і контролери КРУ, прокурори і решта держслужбовців отримували право на пільгу лише у випадку, якщо «середньомісячний сукупний доход сім»ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову пільгу у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України»

(Прикметно, що Кабмін, свідомий непопулярності визначення цієї межі «відсічення», яку він так необачно зобов`язався визначити, так і не спромігся видати на-гора відповідну постанову. Без цієї постанови нова редакція пільг виявилася елегантним позашляховиком без двигуна. У незвичній манері, без зайвого піару Кабмін видав 23 квітня Постанову №407, якою залишив у силі порядок надання пільг, що діяв до набрання чинності держбюджету-2008).

Ще однією новацією держбюджету-2008 було запровадження стелі на максимальний розмір пенсії – не більше 12 мінімальних розмірів пенсії за віком.

І ось 22 травня ц.р. КС визнає неконституційним довгий перелік статтей Закону про держбюджет-2008, якими запроваджувалися нові вимоги до отримання пільг. Однак чи кеесівські лойєри були неуважними (в що мало віриться), чи дійсно має місце, як стверджує Тимошенко, «замовне політичне рішення». Якщо у своїх попередніх рішеннях КС визнавав нечинними ПРИЗУПИНЕННЯ відповідних пунктів законів, то цього разу суд визнав неконституційними власне відповідні ПОЛОЖЕННЯ законів. І скасував тим самим пільги, які ці положення гарантували.

Скажімо, наша доблесна міліція. Охоронці нашого спокою і безпеки, у відповідності до Закону України про міліцію, мають право на 50-проценту знижку по оплаті комунальних послуг. Держбюджет-2008 намагався підвести під цю норму хоч якесь доходне обмеження, щоби принаймні генерали міліції з їх вагомими за вислугу років доходами сплачували за квартиру повністю. Що зробив Конституційний суд? Він визнав нечинною цю норму загалом. Таким чином, з 22 травня ц.р. вся міліція має сплачувати комунальні послуги по повній. Як і решта держслужбовців, правоохоронців, прокурорів, розвідників і контрозвідників, прикордонників, пожежників, працівників КРУ і СЕС і т.д.

І судді теж. Цікаво, що, як і минулого року, конституційні судді насамперед заступилися за колег по цеху, продемонструвавши заздрісний корпоративний содідаризм. КС передусім визнав неконституційними обмеження, що були запроваджені держбюджетом-2008 стосовно фінансового і матеріального забезпечення служителів Феміди. Неконституційним, зокрема, визначено обмеження рівня пожиттєвого забезпечення суддів сумою в 10 тисяч гривень. Відновлено норму, згідно якої заробітня плата судді не може бути нижчою 80 відсотків окладу голови суду, де вінвона працює. І, звісно, реставровано норму, згідно якої суддя має бути забезпечений житлом упродовж шести місяців. Відновивши ці норми для суддів, КС вирішив, що заодно необхідно повернути пільги і іншим.

Ось тільки зробив це настільки неоковирно, що, схоже, всі ці пільги від 22 травня скасовано. Утворився правовий вакуум, який ВР навряд чи встигне заповнити. На виручку поспішить Кабмін, який спробує поновити ці пільги з 1 червня спеціальною постановою (що буде сумнівною з точки зору права, однак безпрограшною з точки зору електоральних залікових очок). Прем`єр неодмінно звернеться до пільговиків з телекранів, де пояснить, як вони заснули без пільг, відібраних КС, Секретаріатом і опозицією, а прокинулися із пакетом соцгарантій all inclusive, відновлених Кабіміном.

Треба зазначити, що, окім видаткових статтей, КС плугом пройшовся і по багатьох доходних частинах бюджету, пробивши його нижче ватерлінії, однак Кабмін завбачливо приготував рятувальні пластирі у вигляді законопроекту № 2481. Наступного ж дня після рішення КС він без зайвого галасу був ухвалений ВР 23 травня, екстерном підписаний Яценюком і перебуває нині на підписі у Президента (буде справжній thriller, якщо він його заветує на рекомендацію своїх радників).

Тож Ю.В права, стверджуючи, що КС «скасована норма про відрахування до фонду заробітної плати зборів на виплату пенсій…скасовані відрахування до інших фондів загальнообов`язкового соціального страхування…без джерел фінансування залишається виплата допомоги у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, по безробіттю, у зв`язку з нещасними випадками на виробництві», однак не поспішає повідомити інше. Ці положення дійсно скасовані, однак відразу будуть поновлені, якщо Президент підпише законопроект №2481.

І ще одна невипадкова недомовка – прем`єр стверджувала на засіданні уряду, що «рішенням Конституційного Суду у витратній частині бюджету скасована норма про виплату допомоги при народженні першої, другої і третьої дитини». Це пункт 23 Розділу ІІ Закону про бюджет-2008.

КС визначив неконституційними пункти 20-22, 24-34 і 36-100 цього розділу. Пункт 23, як бачимо, залишено в силі.

Ігор Шпак