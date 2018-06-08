У Сімферополі 200 людей побилися через НАТО (фоторепортаж)

У Сімферополі учора сталися сутички між прихильниками і супротивниками вступу України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, НРУ, «Просвіти» зібралися на площі Радянської для проведення пікету на підтримку євроінтеграції України в рамках акції «Україна: НАТО – Так!».

Активісти Компартії, партії «Союз», Російської громади Криму, дізнавшись про проведення такого пікету, також підтяглися на площу Радянську. Супротивників і прихильників НАТО зібралося в цілому 150-200 чоловік. Протиборчі сторони розділяв ланцюг міліціонерів і співробітників спецпідрозділу «Беркут» (всього для охорони порядку було задіяно близько 100 правоохоронців).

Між лівими і правими сталися локальні сутички, словесна перепалка. Ліві виступали під прапорами КПУ, партії «Союз», Російської громади Криму і прапорами Росії, а також транспарантами: «У НАТО – ніколи! НАТО – ні!», «Неофашизм не пройде!», «НАТО – війна проти слов`ян!». Праві тримали в руках прапори Руху і України. Ліві періодично скандували: «Бандерівці, геть з Криму!», «Ми - не янкі, ми - слов`яни, наші брати – росіяни!», на що деякі праві їм відповідали: «Жили б у своїй Росії, там ваша Батьківщина!».

У прихильників євроінтеграції України супротивники НАТО кидали помідори, яйця, пакети з соком. Правда, «в ціль» практично нічого не потрапило – більше страждали правоохоронці. Активісти лівих сил також зім`яли агітнамети правих. Крім того, комуністи під час акції спалили прапор НАТО.

У коментарі кореспонденту УНІАН лідер Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН назвав те, що відбувається, провокацією і звинуватив у всьому міську владу Сімферополя.

«Вчора пізно увечері ми подали заявку на проведення акції, проте після нас - за годину - прийшла заявка від Комуністичної партії України на проведення акції в тому самому місці, в той самий час, - сказав О.ФОМУШКІН. – Можна зробити висновок: провокацію організувала і провела сімферопольська міська влада. Ми хотіли дати кримчанам інформацію про НАТО, мабуть, сімферопольська міська влада не хоче, щоб кримчани знали про НАТО».

Лідер Кримської організації УНП також відзначив, що надалі, можливо, про проведення своїх акцій активісти цієї сили повідомлятимуть владу не за день, а за одну хвилину до початку акції. «Це не суперечить законодавству. Зате ми спокійно зможемо підтримати тих кримчан, які вважають, що майбутнє України пов`язане з НАТО», - зазначив він.

Зі свого боку лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ заявив УНІАН: «Я у начальника міськвідділу управління міліції кілька разів питав: хто проводить мітинг, хто дав дозвіл на мітинг (правим силам – УНІАН)? Він говорить: «Обидві сторони». Які обидві сторони?». «Комуністи не збиралися, комуністи дізнались, що проводитимуть мітинг неофашисти, і прийшли на цей мітинг», - сказав головний комуніст Криму.

«Ми просто показуємо, що на цій землі, кримській землі, господар – кримський народ, який на своєму референдумі (мається на увазі референдум, організований кримськими комуністами – УНІАН) показав, що Крим і Україна не буде в НАТО», - додав Л.ГРАЧ.

Неофашистам, які сьогодні спробували зібратися в Сімферополі, ми не дамо і кроку тут ступити», - заявив він. При цьому головний комуніст Криму висловив обурення, що праві залучили до пропаганди НАТО в Криму кримських татар. «Пішли на наймерзотнішу річ, на яку тільки можуть піти! Знаючи, наскільки національний мир в Криму крихкий, беруть і підключають частину кримських татар до пропаганди за НАТО. Ще і ще раз демонструють українські націоналісти і кримськотатарські націоналісти свої русофобські настрої», - сказав Л.ГРАЧ.

Фото Олексія Сувірова/ УНІАН