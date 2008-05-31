Фельдман: в Україні потрібний Уповноважений ВР з прав дитини

30 травня у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини» (№2580).

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Ініціатором введення в Україні інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини виступив народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, автор законопроекту впевнений, що законодавче закріплення цього інституту надасть можливість забезпечувати реалізацію Конвенції ООН про права дитини, пропагувати пріоритетність прав дітей у центральних і місцевих органах влади і серед громадськості, сприяти ефективній координації дій органів влади на всіх рівнях в даному напрямі.

Крім того, введення даного інституту сприятиме ефективному використанню ресурсів на користь дітей, враховувати їх точку зору, збирати і публікувати відповідні дані, сприяти усвідомленню прав людини серед дітей і дорослих.

За повідомленням прес-служби, законопроектом також передбачено, що Уповноважений з прав дітей зможе проводити необхідні розслідування, переглядати питання доступу дітей до всіх форм представництва і забезпечення їх інтересів (включно з процедурою подання скарги), а також ефективність усіх цих форм, реагувати на індивідуальні скарги дітей або осіб, які їх представляють, ініціювати або підтримувати дії юридичного характеру з боку дітей.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні функціонує інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Цю посаду обіймає Ніна КАРПАЧОВА.