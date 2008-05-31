Президент закликає українців усиновлювати дітей-сиріт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців усиновлювати дітей-сиріт.

Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, оприлюдненому на його офіційному сайті.

“Діти – наше найбільше щастя і найдорогоцінніше багатство. Заради них ми живемо, їм даруємо свою любов, ласку й ніжність. Турбота про свою дитину притаманна кожній людині від природи – це святе почуття, яким благословив нас Господь. Я прагну, щоб піклування про юне покоління України стало природною і невід`ємною рисою всього нашого суспільства. Адже діти – продовження роду і нації, вони підуть далі нашим шляхом, їм ми передамо свої мрії та ідеали, свою духовну і матеріальну культуру, успадковану від предків історичну пам`ять”, зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, як Президент і як патріот визначив допомогу дітям та захист дитинства одним із пріоритетів державної політики.

За словами В.ЮЩЕНКА, від народження дитина має право на повагу й гідне ставлення до себе, на виховання у сім`ї. На жаль, не всі діти мають щастя рости в родинному затишку. Дітям-сиротам, дітям, що залишилися без батьківського піклування, має бути приділена особлива наша увага.

“В Україні 2008 рік оголошено Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання. Більше 35-ти тисяч дітей уже знайшли нову сім`ю. Дедалі більше громадян України виявляють благородне бажання прийняти сиріт у свій дім. Усі ми пишаємося такими співвітчизниками. Щоб надати їм реальну допомогу, я вніс відповідний законопроект до Верховної Ради України”, зауважив глава держави.

За його словами, “у нашої держави чужих дітей немає і не буде. Об`єднаймо свої зусилля задля їхнього щастя, задля майбутнього нашого народу. Це Божа справа, і Бог нам допоможе”.

Звертаючись до дітей, В.ЮЩЕНКО побажав їм багато радості в житті й успіхів у навчанні, розвивати свої таланти й обдарування, зростати здоровими, щасливими і добрими людьми.

“Вам вершити завтрашній день України. Ми покладаємо на вас свої надії і віримо у вас”, підсумував Президент.