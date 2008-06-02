Конференція “Нова Конституція: позиції громадянського суспільства” у Харкові

09:23, 02 червня 2008
Права людини
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3 червня о 16:00 в Харкові у Фонді місцевої демократії (пл. Р. Люксембург, 10, 7-й поверх) відбудеться Харківська регіональна конференція Громадської Асамблеї України 2008 “Нова Конституція: позиції громадянського суспільства".

До порядку денного конференції внесені такі питання:

- визначення вчасності змін до Конституції України та їхніх оптимальних  часових рамок;

- визначення основних напрямків реформування, які обов’язково повинні  враховувати інтереси населення, а також утверджувати непорушність прав і  свобод людини і громадянина;

- визначення оптимальних для суспільної легітимності Конституції  процедури внесення змін;

- обрання делегатів для участі у всеукраїнському Форумі ГАУ.

До участі в конференції запрошуються громадянські активісти, представники громадських організацій та засобів масової інформації.

Додаткова інформація:  Віктор Гарбар - тел. 8-050-323-34-83, victor@microdb.com.

Організаційну та фінансову підтримку діяльності Громадянської Асамблеї

України надає Міжнародний фонд «Відродження» (http://irf.kiev.ua).

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