Конференція “Нова Конституція: позиції громадянського суспільства” у Харкові
3 червня о 16:00 в Харкові у Фонді місцевої демократії (пл. Р. Люксембург, 10, 7-й поверх) відбудеться Харківська регіональна конференція Громадської Асамблеї України 2008 “Нова Конституція: позиції громадянського суспільства".
До порядку денного конференції внесені такі питання:
- визначення вчасності змін до Конституції України та їхніх оптимальних часових рамок;
- визначення основних напрямків реформування, які обов’язково повинні враховувати інтереси населення, а також утверджувати непорушність прав і свобод людини і громадянина;
- визначення оптимальних для суспільної легітимності Конституції процедури внесення змін;
- обрання делегатів для участі у всеукраїнському Форумі ГАУ.
До участі в конференції запрошуються громадянські активісти, представники громадських організацій та засобів масової інформації.
Додаткова інформація: Віктор Гарбар - тел. 8-050-323-34-83, victor@microdb.com.
Організаційну та фінансову підтримку діяльності Громадянської Асамблеї
України надає Міжнародний фонд «Відродження» (http://irf.kiev.ua).