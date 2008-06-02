Євро-2008 відіграє важливу роль у боротьбі з расизмом

Чемпіонат Європи з футболу 2008 року відіграє важливу роль у справі спільної боротьби УЄФА і мережі "Футбол проти расизму в Європі" (FARE) із расизмом і ксенофобією у футболі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УЄФА, FARE тісно співпрацюватиме з УЄФА в ході Євро-2008. Таким чином, партнер УЄФА надсилає попередження про неприпустимість расизму й дискримінації, для чого проведе низку заходів для вболівальників. Центральне місце займе розроблена FARE у співпраці з УЄФА програма "Разом проти расизму", яка буде запущена в день відкриття турніру 7 червня в базельському готелі Hilton.

Мета кампанії - популяризація під час чемпіонату боротьби з расизмом, дискримінацією й нетерпимістю серед футбольних уболівальників. Кампанія "Разом проти расизму" проводиться мережею FARE спільно з УЄФА й за підтримки профспілки футболістів. Разом із багатьма відомими гравцями, недержавними організаціями й уболівальниками соціальний рух очолить віце-президент УЄФА Сенеш ЕРЗІК. На заході щодо запуску програми будуть присутні представник швейцарського уряду на Євро-2008 Бенедикт ВЕЙБЕЛЬ, президент Національної асамблеї Австрії Барбара ПРАММЕР, а також воротар "Портсмута" й збірної Англії Девід ДЖЕЙМС.

Протягом трьох тижнів турніру логотип "Разом проти расизму" буде видний не тільки на рекламних щитах навколо полів, але й на капітанських пов`язках. Кожен квиток міститиме девіз "Разом проти расизму", який також буде розміщений на формі запасних, стюардів і хлопчиків, які подають м`ячі. Пік кампанії припаде на півфінальні матчі, що пройдуть у Відні й Базелі. Четверо капітанів зачитають антирасистське послання, яке буде почуте в усьому світі.

Боротьба з расовою дискримінацією продовжиться й за межами стадіонів. Футбольний турнір "StreetKick" побуває в п`яти містах Євро-2008. Його учасниками можуть стати як прихильники футболу, так і представники національних меншин. FARE також запустить гарячу телефонну лінію, по якій можна повідомляти про прояви расизму й дискримінації. FARE тісно співпрацює з Міжнародною організацією вболівальників, з якою розробила низку заходів для гостей турніру в Австрії та Швейцарії. У центральних частинах міста їх чекатимуть фан-посольства, які можна буде використовувати як місця зустрічей або пункти отримання інформації.