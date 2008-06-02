ООН визнала Балкани найспокійнішим місцем в Європі

Бюро ООН у справах боротьби з наркоторгівлею і злочинністю (Office on Drugs and Crime - UNODC) 29 травня подало доповідь, в якій Балкани визнані найспокійнішим місцем у Європі.

На думку авторів доповіді, рівень злочинності в десятьох балканських державах Албанії, Боснії-Герцеговині, Хорватії, Македонії, Молдові, Болгарії, Чорногорії, Сербії та Косовому є нижчим, ніж у Західній Європі.

Як заявив голова бюро Антоніо Марія Коста (Antonio Maria Costa), зачароване коло 1990 років, коли політична нестабільність сприяла зростанню злочинності, натомість злочинність породжувала нестабільність, подолане.

Утім, автори доповіді визнають, що Балкани, попри настання стабільності, все ще залишаються у вразливому становищі. Головну загрозу становить організована злочинність, зв`язок кримінальних угруповань з владою, торгівля наркотиками, людьми і зброєю.

Балканські держави і далі залишаються транзитним пунктом для постачання героїну до Західної Європи. При цьому наголошується, що обсяг наркоторгівлі перевищує сумарний дохід кількох балканських держав.

Лента.ру