На Вінниччині засуджений покінчив життя самогубством

Вінницька правозахисна група сьогодні вранці отримала інформацію про самогубство в‘язня Стрижавської виправної колонії №81 (Вінницька область).

Про це УНІАН повідомив координатор ВПГ Дмитро ГРОЙСМАН.

За інформацією правозахисників, на території ВК №81 вчора приблизно о 15 годині засуджений Сергій МАКСИМОВ покінчив життя самогубством. Вказану інформацію підтверджують співробітники Вінницького Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань.

За інформацією ВПГ, загиблий перебував на обліку як особа із підвищеним ризиком вчинення самогубства, про що було відомо медичній службі пенітенціарної установи №81. "Проте державна влада не спромоглася забезпечити збереження життя засудженого", - заявляють правозахисники.

На думку ВПГ, така "неспроможність держави утримати від вчинення самогубства засуджених, надати їм необхідну і достатню психіатричну допомогу є порушенням міжнародних зобов‘язань України, зокрема, і Ст.3 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод". Зокрема, посилання на це міститься в прецедентній судовій справі «Кіннан проти Великобританії» (Keenan v UK), яку було розглянуто Європейським судом з прав людини, де суд встановив, що самогубство в тюрмі психічно неврівноваженої особи було Ст.3 Євроконвенції про захист прав людини та основоположних свобод як результат порушень державою позитивних зобов‘язань щодо запобігання катуванням, жорстокому, нелюдському і принижуючому людську гідність поводженню.

Вінницька правозахисна група закликає до прозорого і справедливого розслідування обставин гибелі засудженого С.МАКСИМОВА, яке треба провести із залученням представників українського Омбудсмена та правозахисних організацій, що входять до складу Громадської ради при Управлінні з питань виконання покарань.

Також ВПГ нагадує, що досі немає результатів перевірки скарги на катування, які застосовувалися до іншого засудженого, що перебуває в колоній №81 – Сергія САКА.