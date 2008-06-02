Російські організації Криму шукають захисту у Медвєдєва

Низка російських національних організацій Автономної Республіки Крим і Севастополя просить Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЄДЕВА надати державну допомогу і підтримку з боку Росії у розв’язанні політико-правових, соціально-економічних і національно-культурних проблем російських громадян України.

Про це йдеться у відкритому листі до Д.МЕДВЕДЄВА, текст якого передано агентству УНІАН коаліцією російських організацій «Російський фронт Сергія Шувайникова».

Автори листа заявляють, що російські громадяни України «обмежені в можливості повноцінно захищати в правовому полі України свої національні культурні, гуманітарні, історичні і духовні традиції, а також вільно користуватися рідною національною мовою у всіх сферах державного і суспільного життя».

У листі наголошується, що «в особливо трагічному становищі опинилися більш як півтора мільйона російських громадян України», які постійно проживають на території Криму і Севастополя. «Нам доводиться витримувати нічим не виправданий агресивний натиск офіційної влади України, яка прагне прискореними темпами «українізувати» всіх росіян і насильницьки перетворити нас на «український народ», йдеться в листі до Президента РФ. «З іншого боку нам доводиться жити в умовах політичної перспективи проголошення на півострові національної ісламської держави, створення якої є відкритою метою політичної верхівки кримськотатарського населення», додають автори звернення.

У таких умовах, сказано в листі, російський народ Криму і України «може розраховувати лише на підтримку російської влади і свої російські національні організації».

Зокрема, низка російських організацій Криму просить Д.МЕДВЕДЄВА створити на вищому рівні російсько-українську комісію і переглянути положення Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною. «Зокрема, статтю 12, яка гарантує мільйонам громадян України російської національності «захист етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності» і забороняє «будь-які спроби асиміляції (російських людей) всупереч їх волі». Проте в політико-правовій реальності України ця стаття виконується з точністю навпаки», заявляють автори листа.

Також вони просять Президента РФ внести зміни в статтю 6 Федерального Закону «Про громадянство Російської Федерації». «Затвердити безперешкодне право кожному російському співвітчизнику, який став не з власної волі громадянином іншої держави, мати друге російське громадянство. Насамперед ця стаття має бути поширена на російських громадян України, Казахстану, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, всіх колишніх союзних республік Радянського Союзу. На першому етапі просимо розглянути можливість ухвалення Федерального Закону «Про Карту росіянина», що надасть російським людям поза Росією реальні гарантії захисту їх прав і майбутнього для дітей і онуків», сказано у зверненні.

Крім того, автори звернення просять Президента Росії переглянути формати офіційної допомоги «професійним співвітчизникам» України, «яка в більшості випадків розкрадається московськими чиновниками і політиками». «Ми вважаємо, що в Російській Федерації повинна бути створена довгострокова національна програма «Про підтримку російських співвітчизників за кордоном» і куратором цієї програми маєте стати Ви як Президент Росії», наголошується в листі до Д.МЕДВЕДЄВА.

Автори звернення також просять Президента РФ сприяти у створенні на території Криму російських національних недільних шкіл.