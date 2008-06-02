Свобода слова під тотальною загрозю – звіт Міжнародної асоціації преси

В Європі та Центральній Азії свобода преси зазнає «підступні та наявні» напади, зазначила в своєму звіті Світова асоціація преси (WAJ). В Росії «…здається, поширилася політика з метою не дозволити робити незалежне висвітлювання болючих питань». Під час президентської кампанії березня цього року «помножилися випадки переслідування та насильства проти журналістів».

У світі було вбито 28 журналістів з листопада 2007 року, з них дев’ятеро в Іраку, як зазначила в своєму звіті Світова асоціація преси (WAJ). «Свобода преси під серйозною тотальною загрозою», - зазначають автори звіту про стан свободи слова у світі, що оприлюднюється що півроку, який наразі співпав з світовим конгресом у Гетеберге (Швеція). На конгрес, що відкрився у неділю та триватиме до середи, приїхали 1 800 учасників з 130 країн світу.

Свобода утискається «бандами та корумпованими посадовцями в Латинській Америці, диктаторськими режимами на Близькому сході, по-ворожнечому налаштованими урядами в Азії, загрозами смерті та судовими переслідуваннями в Центральній Азії та Європі. Ірак залишається найбільш смертоносною країною для професії журналіста, де було вбито 9 репортерів», - зазначає WAJ, хоча й констатує, що кількість журналістів, що загинули в країні, поменшало порівняно з попереднім роком. WAJ попереджає, що як і раніше небезпечно працювати в Афганістані.

На Близькому сході та в Північній Африці упродовж останніх півроку спостерігався регрес свободи преси, «головним чином через диктаторські режими, що не дають почути незалежні точки зору», - зазначає WAJ. Туніс залишається «однією з найбільш репресивних країн арабського світу», адже журналістів там піддають «жахливим покаранням».

На Кубі «не помітно жодного покращення в галузі свободи слова» з часу, коли до влади прийшов Рауль Кастро.

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