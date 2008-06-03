Прес-конференція на тему: «Хто порушує права людей похилого віку?»

09:25, 03 червня 2008
Права людини
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4 червня 11.00 - Прес-конференція  на тему: «Хто порушує права людей похилого віку?». Буде представлено результати  дослідження щодо можливої дискримінації  літніх людей. Учасники : народний депутат України Михайло  Папієв, генеральний директор Age Concern England Гордон Лішмен, голова експертної ради Міністерства праці  та соціальної політики Семен Глузман, голова правління Всеукраїнської доброчинної організації   «Турбота про літніх в Україні» Галина Полякова («Главред-медіа», вул.. Стрітенська 2/8, вхід через арку  на вулиці Стрілецькій). Потрібна акредитація. Телефони: Акредитація  за тел.. 569-89-94, 95.

 

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