4 червня 11.00 - Прес-конференція на тему: «Хто порушує права людей похилого віку?». Буде представлено результати дослідження щодо можливої дискримінації літніх людей. Учасники : народний депутат України Михайло Папієв, генеральний директор Age Concern England Гордон Лішмен, голова експертної ради Міністерства праці та соціальної політики Семен Глузман, голова правління Всеукраїнської доброчинної організації «Турбота про літніх в Україні» Галина Полякова («Главред-медіа», вул.. Стрітенська 2/8, вхід через арку на вулиці Стрілецькій). Потрібна акредитація. Телефони: Акредитація за тел.. 569-89-94, 95.