Українським історикам сподобалася ідея ФСБ Росії

Історики вітають першу спробу Федеральної служби безпеки Росії розсекретити архівні матеріали про український визвольний рух.

Про це заявив на прес-конференції в агентстві УНІАН заступник голови Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук Владислав ВЕРСТЮК.

Він нагадав, що на офіційному сайті МЗС РФ 29 травня було опубліковано деякі розсекречені Архівом Федеральної служби безпеки документи про діяльність українського визвольного руху.

Водночас В.ВЕРСТЮК висловив жаль, що ці документи не є найцікавішими з тих, що містяться в архівах ФСБ, більшість з них побудована на вторинних джерелах інформації.

“Очевидно, що ці документи не несуть нового, проривного документального матеріалу, який розповів би про ОУН-УПА”, - сказав він.

За словами В.ВЕРСТЮКА, ці матеріали уже неодноразово використовувались у радянській пропаганді і показують ОУН-УПА у “негативних тонах”.

Начальник архівного відділу Українського інституту національної пам’яті, директор Центру дослідження визвольного руху Володимир В’ЯТРОВИЧ, у свою чергу, зауважив, що історики сподіваються, що робота із розсекречення документів триватиме. Зокрема, історики сподіваються побачити розсекреченими інструкції про створення агентурно-бойових груп НКВС, які мали завданням компрометувати український визвольний рух, вказівки щодо депортації мирного населення.

Крім того, історики сподіваються отримати відповіді на численні запити в архіви ФСБ щодо матеріалів про геноцид українського народу 1932-1933 років, масові політичні репресії 30-х років, придушення визвольного руху 1940-50-х років, боротьбу з дисидентами.