Мін’юст пропонує посилити вимоги до кандидатів на посади суддів адмінсудів
Стратегічно важлива сфера
Міністр юстиції Микола ОНІЩУК вважає за доцільне посилити вимоги до кандидатів, що висуваються на посади суддів адміністративного суду, враховуючи специфіку діяльності вказаних судів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це міністр сказав у ході зустрічі з Координатором проектів ОБСЄ в Україні Любомиром КОПАЄМ сьогодні в Києві.
На думку М.ОНІЩУКА, вимоги, що висуваються в Україні до кандидатів на посади суддів адміністративних судів, мають бути вищі, ніж до кандидатів на решту суддівських посад, зокрема, що стосується досвіду правової роботи кандидатів (включаючи роботу в органах виконавчої влади), вікового цензу, процедури призначення тощо.
Міністр наголосив, що адміністративні суди розглядають надзвичайно вразливі для життєдіяльності країни питання у сфері “особа проти держави”. Основне завдання адміністративного судочинства полягає у захисті прав та законних інтересів особи від порушень з боку органів влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб. До категорії справ, які розглядають в адміністративному суді, відносяться спори, про правовідносини, що пов’язані із виборчим процесом та референдумом.
М.ОНІЩУК також наголосив на необхідності передбачити в Конституції України концептуальні положення, що стосуватимуться діяльності адміністративних судів.
Також у ході зустрічі міністра юстиції України з Координатором проектів ОБСЄ було обговорено можливість продовження співпраці в рамках проекту сприяння розвитку адміністративного права та адміністративної юстиції. На думку М.ОНІЩУКА, ОБСЄ могла би надати важливу для України експертну допомогу. Крім того, міністр юстиції запропонував розширити співпрацю в рамках цього проекту в частині законотворчої діяльності.