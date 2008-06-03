Відкрився тюремний портал

Громадська правозахисна організація „Донецький Меморіал” за фінансової підтримки міжнародного фонду „Відродження” запустили новий інтернет-ресурс - "Тюремний портал" http://www.ukrprison.org.ua

Як повідомляє ХПГ, на цьому веб-ресурсі можна знайти інформацію про те, скільки людей в Україні перебувають за гратами, скільки осіб щороку звільняється, куди можна звернутися по допомогу, якщо хтось потрапляє за грати, де шукати підтримку тим, хто звільнився, як звернутися до міжнародних інституцій з прав людини.

Розділ „Новини” містить інформацію про останні події, зокрема, про випадки порушень прав засуджених.

Розділ "Законодавство України" містить тексти законів та кодексів, знання яких корисне не тільки для тих, хто опинився за гратами.

Є на сайті і міжнародні документи, навіть не дуже поширені, зокрема, тексти доповідей Європейського Комітету проти тортур за результатами візитів до України, а також рекомендації Ради Європи з конкретних проблем кримінального судочинства.

Містить сайт і перелік всіх установ кримінально-виконавчої системи з їх адресами, і певну статистичну інформацію про систему

Розділ „Листування” містить приклади листування громадських організацій з державними установами. Їх відповіді бувають надто красномовні. Тут розміщений, наприклад, лист до Міністра юстиції, яким керівник відомства вітається з приводу нагородження за зразкову діяльність деяких керівників департаменту, які припустилися брутальних порушень Конституції та законів, що підтверджується й судовими рішеннями.

Приклади судових рішень Європейського суду з прав людини та національних судів теж можуть бути цікавими відвідувачам сайту.