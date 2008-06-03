Міжнародні організації закликають розслідувати вбивство нігерійця

Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародна Організація з міграції (МОМ) від імені Ініціативи різноманіття, мережі з понад 30 організацій з міжнародного, громадського, приватного та урядового секторів, які працюють для вирішення проблеми расово-вмотивованих злочинів в Україні, висловлюють свої серйозне занепокоєння щодо вбивства громадянина Нігерії, яке сталося в Києві минулого тижня.

Як повідомили УНІАН у представництві цих організацій, 29 травня ввечері громадянина Нірегії було знайдено з чисельними ножовими пораненнями в Солом’янському районі м. Києва.

За повідомленням міліції, мотив нападу досі невідомий.

УВКБ ООН, МОМ та Ініціатива різноманіття закликають український уряд провести розслідування цього нападу, включаючи можливість расово-вмотивованих дій та повідомити про результати розслідування.

Згідно з неофіційною статистикою, зібраною Ініціативою різноманіття від жертв, засобів масової інформації та неурядових організацій, у 2008 році в Україні сталося 40 нападів на іноземців, 4 особи загинуло.