У Москві розігнали акцію на захист прав секс-меншин

У Москві відбулася несанкціонована акція протесту захисників прав сексуальних меншин. Кілька десятків людей вимагали рівних прав та виступили проти політики московського мера Юрія Лужкова, яку вони називають гомофобською.

За словами представників нетрадиційної орієнтації, їм заборонили проводити гей-парад у російській столиці, хоча вони неодноразово зверталися за дозволом. Геї та лесбійки зібралися біля пам`ятника композитору Петру Чайковському та біля мерії.

Як повідомляють правоохоронці, під час акції міліція заарештувала тринадцятьох людей. Зі свого боку, організатори гей-параду заявляють, що все минуло успішно і нікого з учасників не затримали. Акція зібрала близько двох сотень спостерігачів, переважно журналістів та цікавих перехожих, а також противників секс-меншин.

Микола Алексєєв, лідер Московського союзу геїв, лесбійок, бісексуалів і трансгендерів: "Ми хочемо сьогдні показати, що мирна акція у цьому місті можлива, ми не порушуємо нічию мораль, ось ми тут і всі щасливі".

5 канал