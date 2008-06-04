Двох суддів звільнили за порушення присяги

Двох суддів місцевих загальних судів буде звільнено з посад за порушення присяги.

Таке рішення ухвалила Вища рада юстиції сьогодні на своєму черговому засіданні, повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ.

Як зазначається в повідомленні, заслухавши доповіді заступника голови ВРЮ Миколи ШЕЛЕСТА та члена ВРЮ Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА, а також пояснення суддів, Рада підтримала рекомендації кваліфікаційних комісій суддів загальних судів Дніпропетровського та Севастопольського апеляційних округів про звільнення Юрія УСАТЕНКА з посади судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області, Тетяни ПИМЕНОВОЇ з посади судді Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим. Подання на звільнення судді Т.ПИМЕНОВОЇ буде направлено для прийняття остаточного рішення до Верховної Ради України, а інформація про порушення присяги суддею Ю.УСАТЕНКО буде направлена на розгляд до Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, оскільки у цього судді закінчились повноваження і він чекає на безстрокове обрання у Верховній Раді України.

На засіданні Рада розглянула матеріали кваліфікаційних комісій суддів щодо призначення кандидатів на посади суддів. Після проведення співбесід з претендентами члени ВРЮ за наслідками голосування в закритому режимі по кожній кандидатурі окремо прийняли рішення про внесення подання Президентові України про призначення 18 кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів та одного кандидата на посаду судді окружного адміністративного суду, проте 14 кандидатам у цьому було відмовлено.

ВРЮ також прийняла рішення про внесення подання Президентові України та до Верховної Ради України про звільнення 3 суддів з посад за загальними обставинами.

Крім цього, Рада відхилила рекомендацію кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Житомирського апеляційного округу про прийняття подання про звільнення судді Старосинявського районного суду Хмельницької області з посади за порушення присяги. Розглянувши матеріали перевірки відомостей та обставин, викладених у зверненнях громадянина З., члени Вищої ради юстиції затвердили її результати, визнавши відсутніми підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Верховного Суду України та п’ятьох суддів Вищого адміністративного суду України.