В Україні реалізуватиметься Національна програма боротьби з ксенофобією

В Україні буде реалізована Національна програма боротьби з ксенофобією, расовою та міжетнічною нетерпимістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив перший заступник голови Державного комітету України у справах національностей та релігій Сергій БУГАЙ.

За його словами, завдання розробити таку програму покладено на нещодавно створену Міжвідомчу групу з питань протидії ксенофобії, міжетнічної та расової нетерпимості.

За інформацією голови Держкомнацрелігій, до складу робочої групи увійшли високопосадовці профільних міністерств та відомств, а також фахівці науково-дослідних закладів, що займаються зазначеною проблемою.

Як повідомив С.БУГАЙ, робоча група займатиметься реалізацією комплексних заходів щодо протидії проявам расової та етнічної дискримінації і нетерпимості. При цьому пріоритетними з них визначені удосконалення вітчизняного законодавства із регулювання зазначених питань, а також проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи.