Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за рейдерство

Уряд пропонує посилити відповідальність за протизаконне захоплення підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект було схвалено сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

За словами голови Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Анатолія БАЛЮКА, згідно зі схваленим документом, встановлюється адміністративна і кримінальна відповідальність за такі дії, зокрема, за захоплення будівель і споруд підприємств, за заволодіння печатками.

«Вводиться кримінальна відповідальність за ці дії до 10 років позбавлення волі», - відзначив А.БАЛЮК.

За його словами, посилюється також відповідальність реєстраторів за невидачу реєстрів, за ухилення від ведення діяльності. За ці порушення вводиться кримінальна відповідальність терміном позбавлення волі від 2-5 років.

А.БАЛЮК відзначив, що сподівається на ухвалення цього документа Верховною Радою найближчим часом.