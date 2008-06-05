У Білорусі хочуть обмежити свободу слова і в інтернеті

У Білорусі залишилося лише 10 недержавних громадсько-політичних газет. Більшість інших влада позакривала через судові процеси та економічний тиск. Вільне слово тут перейшло в інтернет. Але і свободу інтернету влада хоче обмежити. Про це пише білоруська преса.

Білоруська асоціація журналістів днями закликала до кампанії солідарності з «Газетою Слонімською». Це останнє недержавне видання Гродненської області Білорусі.

Газета втратила право оренди редакційного приміщення, яким вона користувалася протягом 7 років. Нове знайти неможливо. Газета пише, що на її підтримку зібрали 700 підписів мешканців міста Слоніма та передали до адміністрації президента.

Інший незалежний тижневик «Наша ніва» з Мінська наводить висловлювання першої заступниці міністра інформації Білорусі Лілії Ананіч, яка запропонувала вести державну реєстрацію інтернет-ЗМІ.

«Існує проблема дезінформаційних потоків закордонних сайтів, яки мають за мету деструктивно вплинути на процеси, що відбуваються в Білорусі. Але є досвід Китаю, який перекрив доступ таких сайтів на свою територію», – заявила заступниця міністра інформації, посилаючись на китайську практику блокування небажаних інтернет-сайтів.

Наразі опозиційні сайти в Білорусі блокуються лише під час виборів та масових акцій.

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