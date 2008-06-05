Кримські журналісти заявляють про перешкоджання роботи ЗМІ

Журналістські організації Криму заявляють, що в автономії не зменшується фактів перешкоджання діяльності працівників мас-медіа.

Про це заявив голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму, автор щорічника «Біла книга кримської журналістики», у якій зібрано матеріали про стан свободи преси і дотримання прав журналістів в Криму в 2007 році, презентованого напередодні в Сімферополі, Володимир Притула.

За його словами, є дві основні проблеми, з якими стикаються в своїй роботі кримські журналісти. По-перше, зауважив він, в автономії зафіксовано багато випадків перешкоджання законній діяльності журналістів: нападів, погроз для їх життя. «Але жоден із цих випадків стражами порядку не розслідувано до кінця і жодного з винних не покарано, а це їм розв`язує руки», - зауважив Притула.

Крім того, на його думку, незважаючи на відвертість влади, яка декларується в Україні, ще однією перешкодою для роботи журналістів є обмежена можливість оперативно отримувати інформацію від органів влади автономії.

У свою чергу, глава Асоціації вільних журналістів Криму Ліля Буджурова акцентувала на необхідності створення в автономії комісії з журналістської етики, яка б могла оперативно реагувати на матеріали в кримських ЗМІ, у яких розпалюється міжнаціональна і міжконфесійна ворожнеча.

За її словами, кількість таких публікацій в кримських мас-медіа останнім часом зросла.

Deutsche Welle