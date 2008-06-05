Незаконність дій Генпрокуратури підтверджено суддями двічі

3 червня відбулося останнє засідання у справі за позовом громадської організації "Екологія-Право-Людина" (ЕПЛ) до Генеральної прокуратури України щодо оскарження бездіяльності прокуратури.

ЕПЛ оскаржила в суді бездіяльність Генпрокуратури щодо розгляду скарги цієї громадсткої організації на постанову Кабінету Міністрів України про надання НАЕК "Енергоатом" 27 га земель РЛП "Гранітно-Степове Побужжя" (Миколаївщина).

Як повідомляє "Майдан", Генеральна прокуратура, без проведення належної перевірки аргументів, викладених у нашій скарзі щодо незаконності постанови КМУ, направила екологічній організації чергову відписку.

"Так як така бездіяльність Генпрокуратури є не поодиноким фактом, ми вирішили із цим боротися в судовому порядку", - зазначили у ЕПЛ. Позов з вимогою визнати бездіяльність Генпрокуратури протиправною, та зобов`язати їх провести належну перевірку було подано у 2006 році.

Суд першої інстанції виніс рішення на користь ЕПЛ, проте після апеляційного оскарження такого рішення Генеральною прокуратурою, апеляційний суд повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

3 червня судді Господарського суду Львівської області знову погодилися із висновками своїх попередників та визнали бездіяльність Генпрокуратури протиправною. "Очевидно, Генеральна прокуратура знов буде подавати апеляцію, але є сподівання, що такі однозначні висновки суддів першої інстанції будуть підтримані суддями апеляційної інстанції", - зазначають у громадській організації.