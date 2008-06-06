Ющенко відвідав Соловецький монастир і вшанував жертв ГУЛАГу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Музей ГУЛАГу на території Соловецького монастиря (Архангельська область, Російська Федерація).

Як повідомляє прес-служба глави держави, перебуваючи на Великому Соловецькому острові, Президент поклав квіти до Меморіалу пам`яті жертв ГУЛАГу, до погруддя кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського і Пам`ятного хреста на Старому Соловецькому кладовищі. Біля погруддя П.Калнишевського В.ЮЩЕНКО поклав землю, яку привіз з України.

В.ЮЩЕНКО також оглянув Нікольську церкву, Троїцький та Преображенський собори, монастирський млин, житлові та господарські приміщення, побував у іконописній палаті.

Також Президент взяв участь у молебні на честь засновників Соловецького монастиря – преподобних Зосими, Савватія і Германа Соловецьких та Святого великомученика Петра, а також у літії у Надвратній Благовіщенській церкві по померлим у роки гонінь.

Крім того, Президент України передав архімандриту Мефодію пам`ятні подарунки для Соловецького монастиря – ікону Миколи Чудотворця, український рушник, петриківську таріль та книгу «Український іконопис». Він також передав у подарунок Музею дослідження інституту археографії та джерелознавства Національної академії наук України та СБУ «Остання адреса» до 60-річчя Соловецької трагедії. Це унікальні архівні матеріали, переважна частина яких друкується вперше. Вони розповідають про долі в`язнів Соловецького табору.

Окрім того, В.ЮЩЕНКО подарував розсекречені архівні дані СБУ на вісьмох в`язнів – Аркадія Барбару, Володимира Підгаєцького, Володимира Удовенка, Григорія Холодного, Марка Вороного, Миколу Зерова, Ананія Лебідя та Павла Филиповича.

Президент залишив запис у Книзі почесних гостей Музею політичних жертв Соловецького табору особливого призначення.

«З невимовним болем і глибокою скорботою схиляю голову перед усіма жертвами тоталітаризму, які загинули на Соловецьких островах», – написав В.ЮЩЕНКО.

«На цій священній для нас землі упокоїлися останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський, кращі сини українського народу, цвіт і надія нашого національного відродження, знищені злочинним комуністичним режимом», – йдеться у записі глави Української держави.

Від імені України він висловив вдячність усім, хто дбає про пам`ять про цих людей.