Донецьких міліціонерів інструктуватимуть ”як поводитися з журналістами”

Начальник УМВС України в Донецькій області Микола КУП’ЯНСЬКИЙ пообіцяв інструктувати своїх співробітників про те, ”як поводитися з журналістами”.

Про це він заявив учора на прес-конференції, коли почув нарікання журналістів про те, що міліція інколи, ”хапаючи за руки”, заважає працювати журналістам на тих чи інших заходах. Зокрема, журналісти пригадали про недавній інцидент, коли фотокореспонденту агентства ”Укрінформ” Ігорю ТКАЧЕНКУ співробітник міліції перешкодив сфотографувати футболіста Анатолія ТИМОЩУКА, який привіз у Донецьк Кубок УЄФА.

”Я зверну на це увагу. І коли співробітники міліції заступатимуть на охорону громадського порядку там, де проводитимуться прес-конференції, ми спеціально інструктуватиме їх про те, як поводитися з журналістами”, - сказав М.Куп’янський.