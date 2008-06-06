Екологи починають кампанію проти генетично модифікованих продуктів

Всеукраїнська екологічна ліга сьогодні, 5 червня, – у Всесвітній День охорони навколишнього середовища - розпочала загальноукраїнську інформаційну кампанію щодо генетично модифікованих продуктів “Обери справжнє!”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила перший заступник голови Ліги Тетяна ТИМОЧКО.

За її словами, кампанія триватиме рік і має на меті навчити українців вибирати екологічно чисті продукти харчування, інформувати щодо можливих негативних наслідків вживання генно-модифікованих продуктів (ГМП). Крім того, екологи своїми заходами хочуть спонукати владу до посилення контролю за якістю продуктів харчування та до запровадження маркування на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО).

Організація планує в рамках кампанії організувати проведення спеціальних тематичних занять в школах, системних науково-практичних заходів, зокрема лекцій, конференцій для громадськості, видання просвітницької літератури з питань біобезпеки. В торговельній мережі великих супермаркетів активістами Ліги будуть організовані спеціальні рейди щодо перевірки відповідності якості продуктів супроводжувальній документації, умови їх транспортування тощо.

“Не добившись на сьогоднішній день введення маркування, ми будемо намагатися навчити населення України поводженню з продуктами харчування і з тим, щоб звичайні громадяни вимагали від органів державної влади контролю за якістю харчових продуктів на вміст ГМО і для того, щоб підготувати населення України до введення маркування”, - сказала Т.ТИМОЧКО.

Присутній на прес-конференції академік Національної академії наук України Костянтин СИТНИК, який працював в першій в Україні лабораторії генної інженерії, зазначив, що зараз в Україні для харчування достатньо екологічно чистих продуктів і, на його думку, слід заборонити використання ГМО в продуктах харчування. Він нагадав, що на сьогоднішній день не вивчено наслідки вживання людиною ГМП. За словами фахівця, лише після зміни семи поколінь науковці зможуть точно встановити, чи справді нешкідливі ГМО.

В той же час, за його словами, модифіковані організми варто використовувати для технічних цілей. Як приклад К.СИТНИК навів вирощування на окремих полях ріпаку для отримання з нього олії для пального, або картоплі для отримання спирту. При цьому науковець підкреслив, що вирощувати такі типи культур слід дуже обережно, оскільки через пилок рослин “може бути зіпсоване все довкілля” і в Україні не залишиться екологічно чистих продуктів.

Т.ТИМОЧКО наголосила, що її організація не заперечує наукових досліджень ГМО, які мають проводитись в Україні. “Ми не виступаємо проти цієї науки – генетики чи генної інженерії, але не до кінця проведені дослідження не можуть комерціалізуватися. Їх не можна використовувати в комерційних цілях. Зараз неперевірені продукти харчування, які містять ГМО, продукуються в усьому світі, нав’язуються всьому світу. А результати їх вживання можуть бути відомі лише через 30-70 років, тому що зміна генетичного коду відбувається протягом одного двох поколінь”, - зауважила вона.

Т.ТИМОЧКО нагадала про вже проведені дослідження, коли в пацюків, яких годували ГМП, у 3-му поколінні вже була втрачена репродуктивна функція, а в 2-му – відбувались зміни у системі травлення.