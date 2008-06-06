Гельсінське медико-соціальне товариство позиватиметься до уряду України

Гельсінське медико-соціальне товариство подасть позов проти уряду України і Міністерства охорони здоров’я у зв’язку із неналежно підготовленою вакцинацією населення України проти кору і краснухи.

Про це заявив голова товариства, лікар Олексій ТІТІЄВСЬКИЙ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, використання незареєстрованої у державі вакцини є злочином, що призвів як мінімум до одного смертельного випадку і до значної кількості ускладнень.

Як наголосив О.ТІТІЄВСЬКИЙ, ефективне розслідування наслідків вакцинації блокується Міністерством охорони здоров’я України, на що не звертають належної уваги регіональні відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЮНІСЕФ.

“Україна не входила у перелік 47 країн світу, які охоплює імунізаційна програма ВОЗ і ЮНІСЕФ щодо викорінення кору і краснухи протягом 2006-2010 років. Це в основному найбідніші країни Азії, Океанії та Африки. Разом з цим, за допомогою приватного фонду United Nations Foundation була виділена невідома на даний момент сума коштів на закупівлю дешевої вакцини від фірми Serum Institute of India”, - сказав О.ТІТІЄВСЬКИЙ.

Говорячи про особливості даної вакцини, голова товариства зазначив, що вона ніколи не використовувалася на території України, а її застосування на території країн ЄС і США на сьогодні не дозволено – там застосовують вакцини проти кору і краснухи, вартість яких у 10-20 разів вища, ніж в індійської.

Як наголосив О.ТІТІЄВСЬКИЙ, використання індійської вакцини у країнах третього світу призвело до невідомої, але великої кількості смертельних випадків та ускладнень.

Визначаючи можливі шляхи вирішення проблем, що склалися у сфері охорони здоров’я в Україні, О.ТІТІЄВСЬКИЙ наголосив на необхідності жорсткої боротьби з непрофесіоналізмом, корупцією, хабарництвом, поверненні до радянських правил медичного контролю.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня, мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

Внаслідок щеплень, розпочатих у Донецькій області з 5 травня, зафіксовані ускладнення стану здоров`я молодих людей. 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

17 травня Міністерство охорони здоров`я України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.