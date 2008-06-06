У Стрижавській колонії на Вінниччині - ще одне самогубство

Учора о пів на шосту ранку заподіяв собі смерть ще один ув`язнений Стрижавської колонії, що на Вінниччині, – 43-річний Євген Комарницький.

Про це повідомляє вінницька газета 20 хвилин.

Це вже друге поспіль за тиждень самогубство у цій колонії.

Як повідомляв УНІАН, на території ВК №81 1 червня засуджений Сергій МАКСИМОВ покінчив життя самогубством. За інформацією Вінницької правозахисної групи, загиблий перебував на обліку як особа із підвищеним ризиком вчинення самогубства, про що було відомо медичній службі пенітенціарної установи №81. "Проте державна влада не спромоглася забезпечити збереження життя засудженого", - заявили правозахисники.