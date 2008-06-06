Справу про загибель у 2005 році правозахисника Мурашова поновили

Апеляційний суд Києва 4 червня направив на новий розгляд справу за фактом загибелі у 2005 році голови Українського правозахисного комітету ”Гельсінки-90” Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих, депутата Подільської райради міста Києва, вчителя столичної школи Юрія Мурашова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За даними прес-служби, суд при прийнятті цього рішення врахував і аргументи українського омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо необґрунтованості виправдувального судового вироку у цій справі.

Зокрема, ”17 березня 2008 року, попри наявність у справі доказів, встановлених слідством, наданих потерпілою стороною та державним обвинуваченням, які свідчать про скоєння злочину підсудним Денисом ЛУБИНЦЕМ, суд постановив виправдувальний вирок. Отже, як наголошувалося у поданні омбудсмана, майже через три роки після трагедії ситуація не змінилася: загиблий внаслідок ДТП є, а винуватців у його смерті, виявилося, немає”, повідомили у прес-службі Уповноваженого.

4 червня 2008 року своєю ухвалою Апеляційний суд міста Києва скасував виправдувальний вирок Подільського районного суду столиці і направив справу на новий розгляд у той же суд, але в іншому складі.

Оскільки досі не прийнято остаточного рішення, провадження Уповноваженого з прав людини у цій справі триває, додали у прес-службі омбудсмана.

Як повідомлялося, 59-річний Ю.Мурашов загинув 1 вересня 2005 року внаслідок наїзду на нього легковика на перехресті вулиці Волоської та Верхнього Валу.

Зокрема, Д.ЛУБИНЕЦ, 1983 року народження, керуючи іномаркою, порушив Правила дорожнього руху. Післе зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099 він виїхав за межі проїжджої частини на тротуар, де здійснив наїзд на пішохіда – Ю.Мурашова, який від травм помер у лікарні.