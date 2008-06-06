Акція протесту проти намірів Генеральної Прокуратури України незаконно видати шукача притулку Льому Сусарова до Російської Федерації

9 червня о 14:00 біля приміщення Генеральної прокуратури України (вул. Різницька 13/15) відбудеться акція протесту проти протиправних дій Генеральної Прокуратури України, на захист прав біженців та шукачів притулку.

Акцію проводитимуть проект "Без кордонів" Центру "Соціальна Дія" та громадські активісти.

Громадські активісти проводитимуть пікет-перформанс на знак протесту проти спроби Генеральної прокуратури України незаконно видати шукача притулку Льому Сусарова до Російської Федерації.

Починаючи з липня 2007 року, Льома Сусаров, етнічний чеченець та громадянин РФ, перебуває під вартою в СІЗО N13 м. Києва, очікуючи на екстрадицію до Російської Федерації. Запит на його видачу надійшов від РФ у лютому 2007 року. 20 липня 2007 р. Л. Сусарова заарештували, вже 27 липня 2007 р. Генеральний Прокурор України підписав наказ про його екстрадицію.

На той час Льома Сусаров був визнаний мандатним біженцем УВКБ ОНН та звернувся із проханням про надання йому притулку і захисту в Україні. Через вкрай повільну роботу Державного Комітету з питань національностей та релігії, його прохання не розглядалося довгий час, - аж поки 15 січня 2008 р. Держкомнацрелігії не відмовив пану Сусарову у наданні притулку в Україні. 17 жовтня 2007 року уряд Фінляндії визнав Льому Сусарова біженцем та оголосив про готовність надати йому притулок у цій країні, однак українська влада робить усе можливе, щоб не дозволити Л. Сусарову отримати можливість проживати у безпечній країні.

Захід умисне проводиться напередодні дуже важливого судового засідання - оскарження адвокатом Л. Сусарова рішення ГПУ щодо його екстрадиці, що відбудеться 10 червня 2008 р. в Адміністративному окружному суді м. Києва. Рішення у цій справі може стати важливим для всіх майбутніх біженців, які проситимуть про захист від переслідувань на території України.

Перед тим, 9 червня, об 11:00 той самий суд розглядатиме законність відмови п.Сусарову в наданні статусу біженця в Україні.