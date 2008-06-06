Прокурорів можуть позбавити функції слідства?
Критика від ректора Академії прокуратури
Ректор Національної академії прокуратури України Григорій СЕРЕДА вважає недоцільним позбавлення органів прокуратури функцій слідства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів в Києві, після завершення урочистостей з нагоди випуску 74-х нових прокурорів.
«Зараз говорять про Національне бюро розслідувань, слідчу службу… От коли воно буде створено, тоді органи прокуратури, можливо, будуть позбавлено інституту слідчих. Хоча я переконаний в тому, що позбавляти прокурорів права вести розслідування в окремих випадках і за певними категоріями кримінальних справ недоцільно. Це моє глибоке переконання». сказав Г.СЕРЕДА.
При цьому він додав, що інститут слідчих можна ліквідувати, але «зовсім позбавляти прокуратуру слідства, я думаю, зараз і недоцільно, і не в часі».
Відповідаючи на запитання щодо працевлаштування сьогоднішніх випускників академії прокуратури, Г.СЕРЕДА сказав: «Вірогідність стовідсоткова. Студенти магістратури з першого дня навчання укладають тристоронню угоду, яка передбачає права і обов’язки кожної із сторін». Саме тому, зауважив Г.СЕРЕДА, випускники Національної академії прокуратури «отримують гарантований карт-бланш у вигляді направлення на роботу в органи прокуратури України».
«Всі наші 74 випускники денної форми навчання (буде стільки ж і заочної форми навчання) вже отримали направлення і накази про своє призначення на конкретні посади в органи прокуратури», - повідомив Г.СЕРЕДА.