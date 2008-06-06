Міжнародна Амністія просить відпустити чеченського біженця до Фінляндії

Amnesty International звертається до уряду України з проханням гарантувати біженцю з Росії Льомі СУСАРОВУ негайне звільнення для його переселення до Фінляндії.

Про це йдеться в зайві "Міжнародної Амністії" (МА), переданій УНІАН.

Офіс Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) визнав Л.СУСАРОВА біженцем, проте йому відмовляють в наданні притулку, а тривале вирішення цього питання ставить його у важке положення, повідомляють правозахисники.

У відповідності до міжнародного права та стандартів, для тих, кому надається статус біженця, Україна повинна надати захист або дозволити переселитися до третьої країни.

Однак, як повідомляє Міжнародна Амністія, Україна вже неодноразово насильницьки повертала шукачів притулку в країни, де вони ризикували стати жертвами порушень прав людини. Востаннє це відбулося 4 і 5 березня 2008 року, коли 11 шукачів притулку, етнічних тамілів з Шрі-Ланки, були насильницьки повернуті в країну походження, незважаючи на те, що всі вони знаходились у процедурі набуття статусу біженця в Україні. Вночі з 14 на 15 лютого 2006 року, 10 громадян Узбекистану, які шукали міжнародний захист в Україні, були насильницьки повернуті до Узбекистану українською владою без права оскарження чи права просити притулок. Amnesty International отримала повідомлення, що деякі з депортованих були піддані жорстоким тортурам після повернення до Узбекистану.

Amnesty International вважає, що Л.СУСАРОВУ загрожують серйозні порушення його прав у випадку видворення до Російської Федерації. Правозахисники, які працюють в цьому регіоні, занепокоєні інформацією про велику кількість чеченських чоловіків, яких піддавали тортурам та жорстокому поводженню зі сторони працівників служби безпеки Росії для отримання "зізнань".

"Викликає стурбованість також те, що згодом на основі таких "зізнань" ці особи були звинувачені в злочинах, зокрема, в причетності до озброєних формувань або тероризмі", - заявляють у МА. Зокрема, як повідомили в організації, існують твердження, що свідчення чеченських підозрюваних використовуються у сфабрикованих справах. Омбудсмен Чечні Нурді НУХАДЖІЄВ у лютому 2006 року заявив, що велика кількість чеченців утримується у в`язницях Росії через помилкові звинувачення і що більшість подібних випадків вимагає повторних розслідувань. Однак, за інформацією правозахисників, на даний час не зафіксовано жодного прецеденту судового переслідування осіб, що застосовували тортури до затриманих під час чеченського конфлікту.

Як повідомлялося раніше, Л.СУСАРОВ, етнічний чеченець та громадянин Російської Федерації, був затриманий і з липня 2007 року знаходиться під вартою у в`язниці м. Києва в очікуванні екстрадиції до Російської Федерації. За інформацією правозахисників, маючи серйозні проблеми зі здоров`ям, він, тим не менше, утримується у переповненій камері та перебуває під постійною загрозою повернення до Російської Федерації.

У 2006 році у Баку (республіка Азербайджан) Л.СУСАРОВА вперше було визнано біженцем. У відповідності до інформації УВКБ ООН, до України він прибув наприкінці 2006 року, а Російська Федерація звернулася з проханням про його екстрадицію 16 лютого 2007 року.

20 липня 2007 року Льому затримали в Україні , а 8 серпня 2007 року він звернувся до Державного Комітету у справах Національностей та Релігій за наданням статусу біженця в Україні.

Офіс УВКБ ООН у Києві 22 серпня 2007 року визнав його біженцем у відповідності до мандату УВКБ ООН. Згодом УВКБ ООН представило заяву про його негайне переселення – 11 жовтня 2007 року Фінляндія визнала його біженцем і дала згоду на його переселення.

Заява Льоми Сусарова про надання статусу біженця в Україні була відхилена Держкомнацрелігії 15 січня 2008 року. Його адвокат продовжує оскаржувати рішення про видачу і про відмову у набутті статусу біженця.

6 березня Amnesty International звернулася до Президента України Віктора Ющенко, закликаючи його застосувати важелі своєї влади і гарантувати Льомі Сусарову опіку УВКБ ООН для того, щоб він міг переселитися до Фінляндії. На жаль, до цього часу Amnesty International не отримала ніякої відповіді.

Наступне засідання суду, що розглядає його заяву про набуття статусу біженця в Україні, відбудеться 9 червня, а чергове слухання про його видачу пройде 10 червня 2008 року.