Конкурс для волонтерів від фонду ”Право і демократія”

Регіональний громадський фонд «Право і Демократія» проводить на конкурсних засадах набір волонтерів.

Вимоги до кандидатів: навчання на III – IV курсах юридичного факультету, володіння іноземними мовами (польська, англійська, німецька), комунікабельність, наполеглевість, вміння працювати в дружній команді.

Для участі у конкурсі слід подати такі документи: CV, невелике есе (обсягом не більше 2 сторінок формату А4) на тему: «Що таке права людини?», копію залікової книжки.

Студенти – волонтери, будуть мати чудову нагоду попрацювати в одному з таких напрямків:

- громадська юридична приймальня громадян (конфлікти з органами влади);

- моніторинг місцевої преси про порушення прав людини в регіоні;

- судова система України (в тому числі судова реформа);

- адміністративна реформа виконавчої влади;

- попередження катувань і жорстокого поводження;

- пенітенціарна система;

- захист свободи слова;

- розвиток західноукраїнської мережі громадських організацій по захисту прав людини;

Документи приймаються за адресою: м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 ( 3-й поверх, ліве крило), РГБФ «Право і Демократія», контактна особа - Катерина Шмагло.

Телефон-факс для довідок 8 032 297-19-32

e-mail : lawdemo@nw.lviv.net (з позначкою листа - на конкурс)

ТЕРМІН ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ – ДО СУБОТИ 14 ЧЕРВНЯ 2008р.

Співбесіда відбуватиметься 20 червня 2008р. в приміщені РГБФ «Право і Демократія».

Про час співбесіди буде повідомлено додатково

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Регіональний громадський

фонд „Право і демократія”

79000 Львів, Україна

проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх)

або 79000 А/С №125

Тел/Факс: 38(0322)971932

www.fond.lviv.ua

E-mail: lawdemo@nw.lviv.net