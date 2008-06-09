Конкурс для волонтерів від фонду ”Право і демократія”
Регіональний громадський фонд «Право і Демократія» проводить на конкурсних засадах набір волонтерів.
Вимоги до кандидатів: навчання на III – IV курсах юридичного факультету, володіння іноземними мовами (польська, англійська, німецька), комунікабельність, наполеглевість, вміння працювати в дружній команді.
Для участі у конкурсі слід подати такі документи: CV, невелике есе (обсягом не більше 2 сторінок формату А4) на тему: «Що таке права людини?», копію залікової книжки.
Студенти – волонтери, будуть мати чудову нагоду попрацювати в одному з таких напрямків:
- громадська юридична приймальня громадян (конфлікти з органами влади);
- моніторинг місцевої преси про порушення прав людини в регіоні;
- судова система України (в тому числі судова реформа);
- адміністративна реформа виконавчої влади;
- попередження катувань і жорстокого поводження;
- пенітенціарна система;
- захист свободи слова;
- розвиток західноукраїнської мережі громадських організацій по захисту прав людини;
Документи приймаються за адресою: м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 ( 3-й поверх, ліве крило), РГБФ «Право і Демократія», контактна особа - Катерина Шмагло.
Телефон-факс для довідок 8 032 297-19-32
e-mail : lawdemo@nw.lviv.net (з позначкою листа - на конкурс)
ТЕРМІН ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ – ДО СУБОТИ 14 ЧЕРВНЯ 2008р.
Співбесіда відбуватиметься 20 червня 2008р. в приміщені РГБФ «Право і Демократія».
Про час співбесіди буде повідомлено додатково
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Регіональний громадський
фонд „Право і демократія”
79000 Львів, Україна
проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх)
або 79000 А/С №125
Тел/Факс: 38(0322)971932
E-mail: lawdemo@nw.lviv.net