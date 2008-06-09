Випускники подали 1350 апеляцій на результати зовнішнього тестування

Станом на 9 червня до Українського центру оцінювання якості освіти надійшло 1350 апеляцій на результати зовнішнього тестування або 0,14% від загальної кількості тестів, написаних учасниками під час основної сесії 2008 року.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, водночас, у європейських країнах нормальною кількістю апеляцій вважається показник 1% від усієї кількості робіт.

Українським центром оцінювання якості освіти уже створено апеляційну комісію, яка розпочала роботу. Роботу комісії доповнюють групи спеціалістів з предметів, які повторно оцінюють роботи, щодо яких подано апеляції.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання мають право подати апеляцію стосовно своїх результатів протягом 5 днів з моменту отримання сертифікатів.

З порядком подання апеляцій та з формою апеляційної заяви можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти – www.testportal.gov.ua