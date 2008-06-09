Порушено справу проти судді, рішення якого завдало збитків підприємству

У Житомирській області порушено кримінальну справу щодо судді Коростенського районного суду, який своїм рішенням завдав підприємству 2,8 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, за матеріалами працівників Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Житомирській порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч 1 ст. 375 (ухвала суддею завідомо неправосудного вироку, рішення або ухвали) Кримінального кодексу України.

Як встановили оперативники УБОЗ, суддя Коростенського районного суду достовірно знаючи, що цивільна справа непідвідомча цьому суду, виніс неправосудну ухвалу. Даною ухвалою суддя заборонив випуск і реалізацію горілчаної продукції під однією з відомих торгових марок виробничому кооперативному об`єднанню і ще 63-м суб`єктам господарювання, які займаються її реалізацією.

Таким чином суддя втрутився в господарську діяльність вказаного підприємства і зупинив її, внаслідок чого підприємству задано збитків на суму 2 млн. 800 тис. грн.

Кваліфікаційна комісія суддів Житомирського апеляційного округу ухвалила рішення рекомендувати Вищій раді юстиції України внести пропозицію у Верховну Раду про звільнення даного судді з посади за допущення навмисних і грубих порушень вимог чинного законодавства при здійсненні правосуддя.