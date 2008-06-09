В Італії нелегальних мігрантів кидатимуть у в`язницю

Сотні ромів провели протест у центрі Рима. Люди вимагали визнати їхні права і зупинити дискримінацію мігрантів. Зі 150 тисяч циган, які мешкають в Італії, лише половина має громадянство.

Протестували роми по-циганські яскраво - зі співами і танцями. Таким чином вони намагалися довести, що не загрожують італійцям. А почалися виступи після того, як уряд схвалив закон про посилення боротьби з нелегальними мігрантами. Документ передбачає навіть тюремне ув`язнення для тих, хто живе і працює в Італії без офіційного дозволу. Правозахисна організація "Міжнародна амністія" вважає, що такі рішення уряду лише розпалюють в суспільстві нетерпимість до іноземців.

5 канал