Самогубства і катування у в`язницях стали звичним явищем

Останнім часом масово стала надходити інформація про жорстокі порушення прав засуджених у місцях позбавлення волі, протягом десяти останніх днів в Україні позбавили себе життя четверо засуджених.

Про це йдеться у повідомленні Вінницької правозахисної групи, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Так, за останню добу до Вінницької правозахисної групи надійшла інформація про масові побиття засуджених в Стрижавській виправній колонії №81 та в Темнівській виправній колонії №100 (Харківська область).

Відповідно до інформації, яка є в розпорядженні ВПГ, 7-8 червня співробітниками Стрижавської ВК №81 було жорстоко побито трьох засуджених (Гудзинський В., Целовальников Д., Моток А.). "На тілах вказаних засуджених є сліди від побоїв, тому адміністрація колонії робить усе для того, аби не допустити для зустрічі з ними пресу та правозахисників", - повідомляє ВПГ. За інформацією правозахисників, причиною побиття є "незгода засуджених із жорстоким приниженням людської гідності з боку адміністрації колонії та попередження з боку засуджених про те, що вони вдаватимуться до акцій мирного протесту проти принижень".

За повідомленням ВПГ, наразі в ізоляторі колонії №100 знаходится більше 60 осіб, 7 червня катувань зазнали засуджені Хованський Ю., Шелупет Ю., Титов Р., Галеніщєв І. "Серед методів катування, які застосовуються до засуджених: побиття руками і ногами, замотування рук і ніг в вологі рушники, що викликає важкий біль після висихання рушників, «розтяжка», «прив`язування до батареї наручниками», - йдеться у повідомленні ВПГ.

Правозахисники звертаються до Уповноваженого ВР України з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ з проханням відвідати ВК №100 та ВК №81 та зустрітися із засудженими, які, згідно з повідомленнями, були піддані тортурам.