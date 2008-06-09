У підлеглого Вінського стріляли через туалетний папір?

Працівник Міністерства транспорту та зв`язку Вадим ЛОГВИНЕНКО, чий автомобіль розстріляли 4 червня з пістолета під Києвом, очолював комісію Департаменту залізничного транспорту Мінтрансзв’язку з перевірки залізниць до літніх перевезень.

Про це в коментарі УНІАН телефоном повідомив голова цього департаменту Михайло МАКАРЕНКО.

«Наприкінці квітня було підписано наказ міністром транспорту Йосипом ВІНСЬКИМ про перевірку технічного стану підготовки пасажирських вагонів до літніх перевезень, а саме: технічний стан, як виконується технологія ремонту, екіпірування вагонів, чи досить матеріалів закуповується для того, щоб забезпечити вагони туалетним папером, мийними засобами, милом тощо», - зазначив він.

До складу комісії під керівництвом працівника департаменту В.ЛОГВИНЕНКА входили представники шести залізниць України.

Комплексну перевірку здійснювали щодо всіх доріг «Укрзалізниці». Наразі перевірка вже закінчилася.

«Результати перевірки вже є, там (виявлено – УНІАН) невеликі порушення технологічних процесів, зроблено невеликі зауваження щодо екіпірування вагонів, якості підготовки вагонів до рейсу тощо на всіх дорогах», - зазначив М.МАКАРЕНКО.

Водночас, за його словами, під час перевірки Південно-Західної залізниці в міністерство почали надходити скарги. «Як прийшли на Південно-Західну - почалися загрози, почалися листи, Мінтранс завалили купами анонімок і листами за підписом слюсарів і сантехніків, що Мінтранс займається невластивими йому функціями. Хоча питання якості підготовки та організації пасажирських перевезень - це державне питання і належить до функцій державного регулювання і контролю», - сказав він.

Водночас М.МАКАРЕНКО не прокоментував інформацію про зв`язок між цими перевірками і замахом на В.ЛОГВИНЕНКА. За словами керівника департаменту, інцидентом займається слідство, а не Міністерство транспорту та зв`язку.

Як повідомлялося, 4 червня близько 20.00 в Київській області біля села Митниця Васильківського району було обстріляно автомобіль «Мерседес», в якому перебували працівники Мінтрансзв’язку.

За даними прес-служби кримінальної міліції МВС України, чоловік на скутері «Хонда» обігнав іномарку, після чого відкрив вогонь.

У машині перебував працівник Мінтрансзв’язку В.ЛОГВИНЕНКО із супутницею. В.ЛОГВИНЕНКО не постраждав, пасажирка «Мерседеса», працівниця «Укрзалізниці» 1975 року народження, отримала поранення пальця руки.

Слідчі відпрацьовують кілька версій, для чого вивчають архів злочинів, вчинених за роки незалежності України щодо працівників «Укрзалізниці».