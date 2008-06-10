11 червня - 13-00 - Прес-конференція на тему: «Українська психіатрія: погляд з середини». Питання: Якою повинна бути реформа сфери психіатричної допомоги? Чи є психічно хворі соціально небезпечними? Організатори - газета «Известия в Украине» та «Главред-Медіа». Учасники: Руслан Імереллі, президент ВГО користувачів психіатричної допомоги «Юзер»; Олена Разліванова, президент асоціації родичів психіатричних пацієнтів, Марина Бондарук, член правління ВГО користувачів психіатричної допомоги «Юзер»; Тетяна Яблонська, юрист, голова громадської наглядової ради при психіатричній лікарні м. Києва № 1. ЗМІ буде запропонована ексклюзивна інформація (“Главред-Медіа”, вул. Стретинська, 8/2). Телефон: 8067 158 67 81.