Київські активісти протестували проти видачі чеченського біженця Росії

Акцію на захист чеченця Льоми Сусарова провели перед Генпрокураторою активісти кількох громадських організацій. Хлопцеві загрожує екстрадиція до Росії, де проти нього можуть бути застосовані тортури - переконані вони. На батьківщині Сусарова розшукують за розбійний напад. Проте учасники акції переконані, що справжня причина зацікавленості російських спецслужб у видачі чеченця - інформація, яку він може знати.

24-річний чеченець уже рік перебуває у Лук`янівському СІЗО, очікуючи на вирішення власної долі. Льома Сусаров має статус біженця, наданий ООН, а отже, його екстрадиція суперечить міжнародним документам, ратифікованим Україною, - пояснюють громадські активісти. Біженцем його визнала також Фінляндія - та запропонувала йому притулок. Проте Генпрокуратура має намір видати чеченця Росії.

Ірина Федорович, учасник проекту "Без кордонів": "Ми зробили цю акцію для того, щоб привернути увагу громадськості до того, що не можна, не потрібно видавати Сусарова Російській федерації, тому що йому там можуть загрожувати тортури, жорстоке поводження і немає жодної гарантії, що в Росії йому може бути безпечно".

У Генпрокуратурі пояснюють: екстрадиція правомірна, адже її застосовують щодо кримінальних злочинців. За їхньою інформацією, у Росії Сусарову інкримінують розбійний напад. Застереження ж правозахисників щодо загрози життю біженця після екстрадиції, держслужбовці відкидають.

Олександр Коваленко, керівник відділу екстрадиції Генпрокуратури: "Це настільки складна процедура і вона передбачає механізми контролю, тож вона виключає можливість застосування тортур до осіб, які видаються в тому числі і в Чечню. Тому що контролює і Генпрокуратура України і Генпрокуратура Російської Федерації".

Організатори акції кажуть, випадки, коли повернені до Росії чеченці зазнавали тортур, траплялися не раз. Така доля спіткала висланого з України Беслана Гадаєва, про якого писала у своїй останній статті журналістка Анна Політковська. За словами активістів, Гадаєва катували, нині ж про його долю взагалі нічого невідомо.

Адвокат біженця вважає кримінальну справу проти Сусарова сфабрикованою. За його словами, справжньою причиною зацікавленості російських спецслужб може бути те, що двоюрідний брат Сусарова належить до руху опору. Через це Льому уже багато років переслідують.

Олег Левицький, адвокат Льоми Сусарова: "У 2002-2003-му роках він затримувався у Російській федерації, піддавався катуванням, йому простерлили ногу феедеральні війська під час чергової зачистки із застереженням на майбутнє: наступного разу ми тобі простерлимо голову".

Правозахисники переконані: справа Сусарова може стати прецедентом, а її результат - важливим для усіх майбутніх біженців, що проситимуть захисту в Україні. Але лише у тому разі, якщо екстрадиція не відбудеться. Рішення ж щодо можливого повернення чеченця до Росії суд може ухвалити вже у вівторок.

5 канал

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