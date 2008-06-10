Прес-конференція на тему: “Чому почастішали випадки нападу на чорношкірих іноземних громадян?”

11:12, 10 червня 2008
Права людини
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11 червня 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція  на тему: “Чому почастішали випадки нападу на чорношкірих іноземних громадян?". Обговорюватиметься  доля нового закону щодо посилення відповідальності за розпалювання політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ворожнечі. Організатор - Нігерійське земляцтво в Україні. Учасники: Д.Анікі,  голова Нігерійського земляцтва у м.Києві; Джон Джордж,  президент діаспори Нігерії в Європі; Ганна Герман,  голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації; Валід Арфуш, засновник ГО “SOS!Расизм!”. Запрошені:  Ю. Абубукар,  представник посольства Нігерії в Україні; Р.Барбар, голова асоціації Українсько-Нігерійської дружби; Ф.Отусуле, голова Нігерійської діаспори в Україні; В.Климов, адвокат; В.Антонець,  координатор Amnisty international; Г.Мридула, голова правління НУО СЕТР (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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