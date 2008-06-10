11 червня 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Чому почастішали випадки нападу на чорношкірих іноземних громадян?". Обговорюватиметься доля нового закону щодо посилення відповідальності за розпалювання політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ворожнечі. Організатор - Нігерійське земляцтво в Україні. Учасники: Д.Анікі, голова Нігерійського земляцтва у м.Києві; Джон Джордж, президент діаспори Нігерії в Європі; Ганна Герман, голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації; Валід Арфуш, засновник ГО “SOS!Расизм!”. Запрошені: Ю. Абубукар, представник посольства Нігерії в Україні; Р.Барбар, голова асоціації Українсько-Нігерійської дружби; Ф.Отусуле, голова Нігерійської діаспори в Україні; В.Климов, адвокат; В.Антонець, координатор Amnisty international; Г.Мридула, голова правління НУО СЕТР (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.