За наркотики, які продаються в аптеках, візьметься РНБО

Через місяць на засіданні Ради національної безпеки та оборони України буде розглянуто питання протидії незаконному обігу сильнодіючих лікарських засобів, вживання яких призводить до наркотичної залежності.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник Головної служби гуманітарної політики та з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України Олександр БИСТРУШКІН.

Він нагадав, що вчора під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбулася нарада щодо протидії незаконному обігу сильнодіючих лікарських засобів, що призводять до наркозалежності. У нараді взяли участь представники громадських організацій, керівники профільних міністерств і відомств, правоохоронних органів.

За словами О.БИСТРУШКІНА, Президент піддав критиці діяльність, в тому числі, правоохоронних органів щодо боротьби з незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів, які призводять до наркотичної залежності. В.ЮЩЕНКО дав завдання протягом місяця провести ретельну перевірку всіх виробників вищеназваних лікарських засобів, а також аптек і медичних установ, які їх розповсюджують. Саме за результатами цієї перевірки й відбудеться засідання РНБО, на якому буде ухвалено рішення з цієї проблеми на державному рівні.

Директор центру допомоги наркозалежним “Любов” Людмила ГАННОХА назвала епідемією нинішні темпи зростання наркозалежних людей в Україні. Вона зауважила, що саме тому громадські організації у травні оголосили голодування під стінами Будинку уряду, але після вчорашньої наради у Президента вони прийняли рішення прибрати намети, у яких голодували учасники акції, водночас залишивши за собою право повернутись, якщо не буде здійснено реальних кроків з подолання цієї епідемії.

У свою чергу, президент благодійної організації “Життя без виправдань” Роман ТРОХІН підкреслив, що, не дивлячись на рішення уряду, який 4 червня цього року свою постановою вніс трамадол до переліку наркотичних засобів, цей препарат продовжують вільно продавати в аптеках Києва. “Якщо не буде реальних кроків влади – ми піднімемо батьків і почнемо громити ці аптеки”, - зауважив він.

Представники громадських організацій закликали усіх, хто з стикається з проблемами, пов’язаними з сильнодіючими лікарськими засобами, які призводять до наркотичної залежності, або відомо про їхній незаконний обіг, дзвонити на гарячу телефонну лінію – 222-80-16.

Разом з тим, представник Головного управління з питань діяльності правоохоронних органів Анатолій МУЗИКА зауважив, що трамадол – це “лише краплина в морі” проблем з обігом сильнодіючих лікарських засобів, але він став “останню краплиною”. Він повідомив, що в ході вже здійснених перевірок з’ясувалось, що при річній потребі трамадолу у кількості 14 мільйонів доз, в Україні було вироблено 180 млн. доз.

Довідка УНІАН. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я від 17 серпня 2007 року, до отруйних лікарських засобів віднесено Атропін та його солі, Кетамін, Тетракаїн, Трамадол, Тригексифенділ, Міорегаксантил периферичної дії, включаючи їх сольові похідні. До сильнодіючих лікарських засобів віднесено: Буторфанол (морадол тощо), Дифенгідрамін, Димедрол (тверді форми), Запіклон, Клонідін (клофелін – субстанція, рідкі форми), Матакдієном, Нандролон, Прометазін. Цим наказом встановлено, що отруйні та сильнодіючі лікарські засоби підлягають предметно-кількісному обліку не тільки в закладах охорони здоров’я, а і у виробників лікарських засобів.

4 червня 2008 р. Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою вніс трамадол до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 6 травня 2000 року №770.

Органи внутрішніх справ в січні-квітні 2008 року виявили 2,3 тисячі фактів незаконного розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів, зокрема трамадолу. За цей же період до кримінальної відповідальності притягнуто 435 осіб. З незаконного обігу вилучено 2,2 мільйони доз лікарських засобів, які містять підконтрольні речовини, зокрема 1,7 мільйона доз засобів із вмістом трамадолу.