Рада Європи вимагає від України знайти замовників убивства Ґонґадзе

Комітет міністрів Ради Європи наполягає на виявленні замовників та організаторів убивства Георгія Ґонґадзе.

Про це йдеться у резолюції Комітету міністрів Ради Європи на виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі Ґонґадзе проти України.

Незважаючи на засудження трьох офіцерів міліції – виконавців злочину, Комітет міністрів вимагає від української влади "здійснити усі необхідні кроки для виявлення та засудження замовників та організаторів убивства".

Комітет міністрів наполягає на тому, що державні органи України зобов`язані провести ефективне розслідування у справі Ґонґадзе з огляду на необхідність верховенства права та рівності усіх перед законом.

Комітет міністрів Ради Європи також ухвалив рішення кожні шість місяців розглядати ситуацію з розслідуванням справи Ґонґадзе на зустрічах Комітету, присвячених дотриманню прав людини.

Резолюцію відповідного змісту було ухвалено на зустрічі Комітету міністрів Ради Європи - виконавчого органу Ради Європи, який здійснює нагляд над виконанням рішень Європейського Суду з прав людини.

«Українська правда»