Правозахисники не знайшли слідів масового побиття у 100-й колонії

Представники правозахисних організацій не знайшли слідів масового побиття ув`язнених, які знаходяться у Темнівській виправній колонії №100 (Харківська область).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій БУЩЕНКО.

"Ніхто з ув`язнених, з якими ми розмовляли, нічого не розповідав про які-небудь події 7 червня, - заявив А.БУЩЕНКО. "Також ми не почули скарг на скручування мокрими рушниками. Ув`язнені висловлювали різні скарги, але всі вони носили індивідуальний характер, про яке-небудь масове побиття ув`язнених або масове застосування тортурів не згадувалось", - додав він.

За словами А.БУЩЕНКА, з ув`язненими, які, за попередньою інформацією, нібито були піддані побоям, правозахисники зустрілися в кабінеті для особистих прийомів начальника колонії. Їм вдалося поговорити наодинці з чотирма із п`яти увязнених. "Не всі п`ятеро захотіли з нами розмовляти. Деякі з "відмовників" виглядали дещо переляканими, що наводить на думку, що вони не хочуть неприємностей з адміністрацією, проте остаточні висновки про причини відмови робити важко", - заявив А.БУЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня до Вінницької правозахисної групи поступило повідомлення, що в ізоляторі колонії №100 знаходится більше 60 осіб, 7 червня катувань зазнали засуджені Хованський Ю., Шелупет Ю., Титов Р., Галеніщєв І. "Серед методів катування, які застосовуються до засуджених: побиття руками і ногами, замотування рук і ніг в вологі рушники, що викликає важкий біль після висихання рушників, «розтяжка», «прив`язування до батареї наручниками», - йшлося у повідомленні ВПГ.