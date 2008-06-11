ВІЛ/СНІД у світі пішов на спад

Виконавчий директор Об`єднаної програми ООН по боротьбі з ВІЛ/СНІДом (ЮНЕЙДС) Пітер ПІОТ заявляє, що протягом останніх років у світі спостерігається певний спад темпів поширення ВІЛ/СНІДу, за винятком таких країн, як Росія, Україна, Китай і США.

Про це УНІАН повідомили в Центрі новин ООН.

Водночас П.ПІОТ зазначив, що щодня вірусом імунодефіциту все ще заражаються майже 7 тисяч осіб. На всіх континентах епідемія набуває жіночого обличчя.

Виконавчий директор ЮНЕЙДС уточнив, що в Росії, Україні, Китаї і США спостерігалося зростання числа нових випадків ВІЛ/СНІДу. Зокрема, П.ПІОТ повідомив, що в Росії налічується один мільйон ВІЧ-інфікованих. «Пандемія в цій країні стрімко поширюється серед жінок. Це означає, що вірус вийшов за межі уразливих груп, таких як наркомани і працівники секс-послуг, і тепер охоплює широкі маси», - сказав він.

У свою чергу, виконавчий директор Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією Мішель КАЗАЧКІН звернув увагу на безпрецедентне розширення доступу до антиретровірусного лікування. Він підкреслив, що в 2007 році в країнах із низьким і середнім рівнем доходів курс лікування пройшли три мільйони чоловік, але це все одно лише 30% від усіх, хто потребує терапії.

«Темпи розширення обхвату інфікованих не встигають за темпами поширення самої епідемії. У 2007 році було зареєстровано 2,5 мільйона нових ВІЧ-інфікованих», - сказав М.КАЗАЧКІН.

На його думку, необхідно й надалі зміцнювати системи охорони здоров`я і добиватися не тільки збільшення обсягів фінансування, але і стійкого і більш передбачуваного фінансування зусиль із запобігання пандемії і надання допомоги тим, хто заразився.