Позови потерпілих до ”скнилівських” генералів суд залишив без розгляду

Апеляційний військовий суд Центрального регіону виправдав чотирьох колишніх керівників Військово-повітряних Сил України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі: першого заступника головнокомандувача Військово-повітряних сил Сергія ОНИЩЕНКА, колишнього головнокомандувача ВПС генерал-полковника запасу Віктора СТРЕЛЬНИКОВА, колишнього заступника головнокомандувача ВПС з бойової підготовки генерал-лейтенанта запасу Олександра ВОЛОШЕНКА і колишнього заступника начальника з бойової підготовки генерал-майора запасу Володимира АЛЕКСЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, такий вирок сьогодні оголосила колегія суддів зазначеного суду.

Як зазначається у вироку, суд не знайшов підстав для притягнення до кримінальної відповідальності обвинувачуваних, через що вважає необхідним виправдати всіх чотирьох в повному обсязі. Також колегія суддів дійшла висновку, що немає складу злочину у їхніх діях. «Кожен визнаний невинним», - зазначається в рішенні суду.

Водночас суд відмінив всім чотирьом генералам міру запобіжного заходу - підписку про невиїзд і арешт на майно. Водночас цивільні позови потерпілих та позов заступника Генпрокурора щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди залишено без розгляду.

Також у рішенні зазначається, що під час підготовки до авіа-шоу не можливо було керівникам передбачити порушення. Зокрема, в цьому контексті вказується на те, що судом вже встановлено основні причини, які потягнули за собою катастрофу та винні в ній (пілоти літака СУ-27) вже покарані. А тому суд не вбачає причинно-наслідкового зв’язку в організації шоу та його наслідках. «Діяльність посадових осіб була в межах покладених на них обов’язків», - зазначається в ухвалі. Також суд визнав, що спрогнозувати дії пілотів літака генерали не могли. Окрім того, суд не може погодитися з доводами обвинувачення, що свято «було надуманою подією» і гроші, які були виділені на його проведення, витратили не за призначенням.

У той же час суд не визнав, що порушення зони пілотування стало безпосередньою причиною розвитку аварійної ситуації, яка призвела до катастрофи. В контексті цього в рішенні суду зазначається, що «жодній посадовій особі ВПС не було відомо про зміну маневру». У той же час керівництво керування польотом було попереджено про невтручання, оскільки в іншому разі це могло б ще більше завадити льотчикам виконувати їх обов’язки.

У свою чергу по завершенню судового засідання в інтерв’ю журналістам голова громадської організації «Скнилівська трагедія» Стефан КОЗАК назвав рішення суду «беспредєлом». При цьому він підкреслив, що, на його думку, суд мав би хоча б частково визнати вину підсудних.

Водночас він зауважив, що потерпілі ще не визначилися будуть вони чи ні оскаржувати вирок у Верховному Суді.

Разом з тим, колишній головнокомандуючий ВПС України В.СТРЕЛЬНИКОВ зазначив, що він задоволений рішенням суду, хоча те, що сталося на Скнилівському летовищі для нього особисто залишиться трагедією на все життя.

Як зазначається в ухвалі суду, вирок може бути оскаржено протягом одного місяця у Верховному Суді України.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів унаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам. На даний час покарання у в`язниці відбуває лише пілот Володимир ТОПОНАР.

Кримінальні справи щодо чотирьох генералів Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження.

25 лютого цього року Військовий апеляційний суд Центрального регіону розпочав розгляд кримінальної справи за обвинуваченням чотирьох генералів ВПС України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі: С.ОНИЩЕНКА, В.СТРЕЛЬНИКОВА, О.ВОЛОШЕНКА і В.АЛЕКСЄЄВА.