Голова Верховного Суду: кадри - головний недолік судової влади

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вважає, що основні недоліки судової влади так чи інакше пов’язані з кадровою проблемою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Верховного суду України, про це В.ОНОПЕНКО сказав під час “круглого столу”, присвяченого обговоренню результатів наукового дослідження Академії правових наук України щодо удосконалення законодавчого регулювання порядку добору, підготовки, визначення кваліфікації та призначення на посаду судді.

В.ОНОПЕНКО зауважив, що без належного розв’язання цієї проблеми, передусім без забезпечення якісного добору на посаду судді, неможливо кардинально змінити ситуацію у сфері правосуддя. Він зазначив, що нормативне регулювання порядку добору суддів характеризується неповнотою, суперечливістю та безсистемністю.

За словами В.ОНОПЕНКА, існуюча система добору суддів не забезпечує необхідних передумов для призначення на посади суддів найпідготовленіших юристів і, водночас, не створює дієвих та ефективних запобіжників для зайняття суддівської посади особами з низьким рівнем професійних знань та моральних якостей.

В.ОНОПЕНКО вважає, що цій системі притаманна роз’єднаність процедури добору суддів: в Україні діє три окремі процедури добору суддів у суди загальної юрисдикції з різними суб’єктами ініціювання, визначення кваліфікації та рекомендації щодо зайняття посади суддів (окремо для загальних, господарських та адміністративних судів).

На переконання голови Верховного Суду, має бути єдина процедура добору суддів у суди загальної юрисдикції, що здійснюватиметься одними і тими ж суб’єктами за однаковими вимогами. Це забезпечить і якість суддівського корпусу, і відповідальність суддів за здійснення правосуддя, а головне - поліпшить стан правосуддя.

В.ОНОПЕНКО виступив проти практики Вищої ради юстиції проведення додаткового кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду суддів.

Голова Верховного Суду звернув увагу на те, що найбільш небезпечним у процедурі добору кандидатів на посаду судді є на сьогодні превалювання суб’єктивного чинника, який через законодавчу недосконалість регулювання цього процесу, зловживання певними правами, ігнорування існуючих правил, корупційні схеми дозволяє забезпечувати підбір так би мовити “свого” кандидата. “Свого” - у розумінні залежного та відданого тому, хто “провів” кандидата на посаду судді”, - додав він.

У такий спосіб, зазначив В.ОНОПЕНКО, відбувається втрата державою функції правосуддя. У державі може бути свій лікар, свій адвокат, - наголосив В.ОНОПЕНКО, - але у жодному разі не може бути свого судді чи свого прокурора.

Стосовно дискусії щодо виборності суддів, В.ОНОПЕНКО зауважив, що за умови прямого обрання суддів населенням через політичний характер виборів відбудеться дестабілізація не лише судової системи, а й системи державної влади взагалі.

Він також наголосив, що кадрова проблема у судовій системі ускладнюється політичною боротьбою за судову владу. Через це надзвичайно політизується процес набуття особою повноважень судді як вперше, так і безстроково, а також звільнення з посади судді. Отже, важливим завданням є деполітизація процедури вирішення цих питань.