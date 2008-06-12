Француз, що вважався мертвим, ожив на хірургічному столі

45-річний француз прийшов до тями, коли хірурги почали операцію по вилученню органів для трансплантації. Чоловіка порахували мертвим після того, як всі спроби реанімації при обширному інфаркті міокарду не увінчалися успіхом, повідомляє Telegraph.

Реаніматологи, що намагалися врятувати пацієнта, констатували смерть і викликали трансплантологів. Чекаючи прибуття хірургів, вони протягом півтори години продовжували непрямий масаж серця, щоб підтримати життєздатність органів.

Коли трансплантологи приступили до операції, чоловік раптом почав дихати, відчувати біль, а його зіниці стали реагувати на світло. Через кілька тижнів боротьби з важкими ускладненнями інфаркту пацієнт почав ходити і розмовляти.

Цей випадок викликав нову хвилю дебатів навколо етичних аспектів трансплантології, передає Лента.ру. Минулого року Франція ухвалила рішення про вилучення органів після остаточної зупинки серця без підтвердження смерті мозку. За словами професора Алана ТЕНАЛЬОНА, відповідального за трансплантацію органів в Біомедичному агентстві Франції, вся наявна медична література свідчить про те, що якщо масаж серця не ефективний протягом 30 хвилин після його зупинки, наступає смерть мозку. Проте бувають виключення, що не дозволяють виробити чітку схему дій в такій ситуації.

В даний час у Франції діє правило, за яким будь-яка людина після смерті вважається донором органів, якщо немає заперечень родичів або прижиттєвої відмови самої людини від донорства.