Іноземці, які проживають в Україні, бояться вийти на вулицю

Іноземці, які проживають в Україні, просять керівництво держави негайно вжити заходів щодо їх безпеки.

Таке звернення озвучили на прес-конференції в УНІАН президент Діаспори Нігерії в Європі Джон ДЖОРДЖ та засновник громадської організації “SOS!Расизм!” Валід АРФУШ у зв’язку з тим, що останнім часом в Україні почастішали випадки нападу на чорношкірих іноземних громадян.

Зокрема, як зазначив В.АРФУШ, лише за останні два тижні в Києві загинули два іноземці, які тривалий час вже проживали в нашій країні: 29 травня було жорстоко вбито громадянина Нігерії та 9 червня за нез’ясованих обставинах загинув громадянин Конго.

“Ми вважаємо, що на тему расизму в Україні треба багато говорити, поки як мінімум не будуть вжиті перші кроки на захист іноземців різних національностей, і в першу чергу африканців. Згідно зі статистикою, більше всього зазнають нападів африканці, потім араби, потім індуси, а потім азіати”, - наголосив він.

За статистичними даними Міжнародної організації міграцій та ООН, озвученими на прес-конференції, за попередньою версією саме на ґрунті ненависті на расовій основі цього року в Україні зафіксовано понад 40 нападів на іноземців і вже 4 вбивства.

Дж.ДЖОРДЖ наголосив, що питання стосується не тільки громадян Нігерії, а й представників інших держав.

“По всіх скаргах, які надійшли до нашої організації, ми розуміємо, що маємо справу в Україні не тільки з дискримінацією чи расизмом чорношкірих громадян, які проживають в Україні, а в цілому проти іноземців. Про це я можу сказати, базуючись на конкретних фактах. Просто ідентифікувати іноземця темношкірого набагато легше, ніж світлошкірого іноземця, тому вони більше стають жертвами”, - пояснив він.

Президент Діаспори підкреслив, що вже зараз керівництво держави має зробити все можливе, щоб викоренити таке явище, як расизм в Україні, оскільки ця проблема має великий негативний вплив на репутацію, яку країна створює передусім щодо себе.

Він висловив переконання, що Президент України має можливість побороти це зло, і в країни є всі важелі для цього.

“Однак чи є політична воля з цим боротися ми на сьогоднішній день поки не переконані. Тому ми закликаємо тих, хто стоїть на чолі Української держави, а саме апарат Президента та самого Президента взяти відповідальність на себе і почати рішучу боротьбу з цією проблемою”, - сказав президент Діаспори Нігерії в Європі.

Щодо статистики він зазначив, що наведені дані не можна вважати об’єктивними, оскільки це лише дуже серйозні випадки, коли була або смерть людини, на яку нападали, або коли були надто небезпечні тілесні ушкодження. “Є на багато більше нападів на іноземців, які закінчуються, дякуючи Богу, більш-менш благополучно. Про них ми не чуємо просто,” - сказав Дж.ДЖОРДЖ.

Він також підкреслив, що в українців немає бути підстав звинувачувати іноземців, що вони забирають в них роботу тощо. “Понад 90% іноземців, які живуть в Україні, не є найманими працівниками. Вони є або роботодавцями, або самі на себе працюють. Тому говорити, що присутні іноземці в Україні впливає на наявність робочих місць для місцевих громадян – щодо цього можна сильно сперечатись”, - зазначив Дж.ДЖОРДЖ.

Крім того, він підкреслив, що правоохоронні органи, які повинні боротися з зазначеним злом, спрямовують свої зусилля “на укриття злочинів проти іноземних громадян”.

Дж.ДЖОРДЖ наголосив, що слід враховувати, що приїжджі іноземці з повагою ставляться до України. Разом з тим, їм доводиться на сьогодні жити тут у страху.

“Ми не вимагаємо, щоб нас любили, ми просимо одного – безпеки”, - наголосив він.